صدى البلد ينشر رسائل وفود مؤتمر الإفتاء العالمي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، عن كواليس الجلسة الختامية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يعقد حاليا تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى".





وقال نجم لصدي البلد: إن الجلسة الختامية ستشهد إلقاء احد الوفود المشاركة كلمة عن باقي الوفود وباسمهم الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول الشكر والدعم له على رعاية هذا المؤتمر المهم، وسيعلن عن دعمهم الكامل للدولة المصرية ومؤازرتها في مواجهة الإرهاب.





وأضاف مستشار المفتي: أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستشهد إعلان يوم الخامس عشر من ديسمبر يوما عالميا للفتوى، منوها انه سيزور الأمم المتحدة قريبا لعرض الفكرة عليهم تمهيدا التصديق عليها ودعمها.



