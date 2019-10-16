Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صدى البلد ينشر رسائل وفود مؤتمر الإفتاء العالمي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:26 م
الدكتور ابراهيم نجم،
الدكتور ابراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم - محمد شحتة - يارا زكريا
كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، عن كواليس الجلسة الختامية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يعقد حاليا تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى".

وقال نجم لصدي البلد: إن الجلسة الختامية ستشهد إلقاء احد الوفود المشاركة كلمة عن باقي الوفود وباسمهم الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول الشكر والدعم له على رعاية هذا المؤتمر المهم، وسيعلن عن دعمهم الكامل للدولة المصرية ومؤازرتها في مواجهة الإرهاب.

وأضاف مستشار المفتي: أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستشهد إعلان يوم الخامس عشر من ديسمبر يوما عالميا للفتوى، منوها انه سيزور الأمم المتحدة قريبا لعرض الفكرة عليهم تمهيدا التصديق عليها ودعمها. 

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن عدة مبادرات أخرى من بينها، وثيقة التسامح الإفتائي التي عكف على إعدادها أعضاء الأمانة العامة للفتوى منذ ستة أشهر والتي تمثل إطار معرفي ونشر وعي صحيح بما يتعلق بالفتوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس

الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي

في سطور .. تفاصيل المؤتمر العالمي للإفتاء

دار الإفتاء «خلية نحل» استعدادا لمؤتمرها العالمي الخامس.. علماء 85 دولة يناقشون «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي».. ويصدرون وثيقة التسامح الإفتائي

ننشر تفاصيل فعاليات مؤتمر الإفتاء الخامس بمشاركة علماء 85 دولة

اليوم .. انطلاق فعاليات مؤتمر الإفتاء الخامس بمشاركة علماء 85 دولة

ترشيحاتنا

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

وكيل محمد النني يكشف عن تلقيه اتصالات من كبار أندية أوروبا

معارض تركي: تصريحات أردوغان بشأن مصر برهان على ديكتاتوريته

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

جماهير الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة اليد العائدة بـ كأس أفريقيا.. صور

إطلالة جريئة لـ إليسا على غلاف مجلة جمالك.. وردود أفعال غير متوقعة من الجمهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت