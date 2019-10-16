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توك شو

مغلف بالعلكة.. جدار يثير دهشة الأمريكان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:15 م
اللبان الممضوغ
اللبان الممضوغ
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو عن أحد المعالم الشهيرة والمثيرة في نفس الوقت الذي يعتبر مقصدا للعديد من السياح الأمريكان.

ويقع الجدار في إحدى الأسواق ومغلف بأكمله بالعلكة الممضوغة من قبل زواره، وهذه العادة بدأت في بداية التسعينيات، ليعلن المسئولون أن السوق الموجود فيه هذا الجدار عام 1999 باتت معلمًا سياحيا.

واكتسب هذا الجدار شهرة وشعبية كبيرة، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وهوس الصور الذاتية "السيلفي" رغم كونه مغلفا بالعلكة الممضوغة.

لكن الجدار الموجود اليوم هو نتاج بضع سنوات فقط من لصق العلكة، حيث تم تنظيف الممر قبل أربع سنوات بإزالة ما يقدر بنحو طن من العلكة، لتبدأ دورة جديدة لإنتاج حائط جديد زاهي الألوان.
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