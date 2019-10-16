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رياضة

اتفاق مسبق .. الـ VAR يغيب عن نهائي دوري أبطال آسيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قررت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا منع إستخدام تقنية الـVAR ، في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وأوضحت اللجنة أن استخدام تلك التقنية في النهائي يتعارض مع نظام البطولة المعتمد المتفق عليه منذ البداية، وهو تطبيق حكم اضافي فقط بداية من دور الثمانية.

وأضافت أن هناك صعوبة شديدة في جلب حكام فيديو محايدين، مما يصعب استخدام تلك التقنية في نهائي البطولة القارية، لكن أكدت اللجنة على أمكانية أستخدام الـVAR في المستقبل وفق تجهيزات عالية.

ويقترب الهلال السعودي بشكل كبير من النهائي بعد تخطيه مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام السد القطري بأربع أهداف مقابل هدف، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 22 من أكتوبر الجاري.
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