Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

منتدى الشعر المصري يؤبن الشاعر محمد كشيك الأحد 20 أكتوبر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يطلق منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في السابعة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري بمقر حزب التجمع الوطني بوسط القاهرة ، وذلك لتأبين الشاعر الكبير محمد كشيك الذي رحل عن عالمنا في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي .

يشارك في الندوة كل من النقاد والشعراء : الدكتور شاكر عبد الحميد ، الشاعر بهاء جاهين ، الشاعر مسعود شومان ، ، الشاعر أمين حداد ، الشاعر رجب الصاوي الكاتب أشرف عامر ويدير الندوة الشاعر محمود قرني .

ويعتبر الشاعر الراحل محمد كشيك واسطة العقد في الشعرية المصرية حيث ينتمي لجيل السبعينيات ، وهو الجيل الذي قدم محاولات جسورة في قصيدة العامية المصرية لاسيما على مستوي اللغة بخلق مساحات متنامية من التأويل ، وكذلك على مستوي الصورة الشعرية التي كانت أكثر اقتحاما وقدرة على التجدد ، ومع ذلك ظل محمد كشيك منتميا بكليته لشعرية الريادة وكان تأثره بصلاح جاهين وفؤاد حداد كبيرا وعميقا إلا أنه في النهاية عثر على فرادة صوته .

أصدر محمد كشيك عددا من الدواوين الشعرية والكتب النقدية منها : أغنية لمصـــــر (ديوان شعر 1974م)، العشش القديمة (ديوان شعر 1986 م) . تقاسيم (ديوان شعر 1993م) نوارج البحر (ديوان شعر 2011م) .قمر الحوارى (مختارات 2012 م) باقيد شموع ليكى ياطاهرة (ديوان شـــعر 2013م) وكأنى كنت من البشر (ديوان شعر 2015م) .

أما فى مجال الكتابة للأطفال فأصدر عدة دواوين شـعرية منها: زقزقات (ديوان شعر 1994م) . حادى بادى (ديوان شعر 1995م) . توت ـ توت (ديوان شعر 1997م) . أنا طاير بالجناحـــات( ديوان شعر 1998م) . قطر العصــــافير (ديوان شعر). طايرين طـــــايرين (ديوان شعر). وفى مجال الكتابة النقدية أصدر علامات التحديث فى القصة ا لمصرية القصيرة (1988م) . الموسوعة الصغيرة – بغداد. جماليات النص الخــــفى (المجلس الأعلى للثقافة – 2010 م) .قراءة فى أعمال بيرم التونسى – فؤاد حداد – صلاح جاهين ط1.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختارات من الشعر الإنجليزى .. أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة

الموت يغيب محمد كشيك شاعر العامية.. والمثقفون يتبادلون رسائل النعي

وزارة الثقافة تنعى كشيك: القطاع فقد أحد نشطائه

ترشيحاتنا

حقيقة تمديد تأجير أراضي الغمر الأردنية إلى إسرائيل عاما إضافيا

أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-10-2019

في ذكرى رحيله.. ابنة عمر الحريري تخفي عليه مرضه 4 سنوات

وكيل محمد النني يكشف عن تلقيه اتصالات من كبار أندية أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

مدرس يجبر الطلاب على تناول القمامة.. لن تصدق السبب!..صور

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت