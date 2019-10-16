منتدى الشعر المصري يؤبن الشاعر محمد كشيك الأحد 20 أكتوبر

يطلق منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في السابعة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري بمقر حزب التجمع الوطني بوسط القاهرة ، وذلك لتأبين الشاعر الكبير محمد كشيك الذي رحل عن عالمنا في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي .



يشارك في الندوة كل من النقاد والشعراء : الدكتور شاكر عبد الحميد ، الشاعر بهاء جاهين ، الشاعر مسعود شومان ، ، الشاعر أمين حداد ، الشاعر رجب الصاوي الكاتب أشرف عامر ويدير الندوة الشاعر محمود قرني .



ويعتبر الشاعر الراحل محمد كشيك واسطة العقد في الشعرية المصرية حيث ينتمي لجيل السبعينيات ، وهو الجيل الذي قدم محاولات جسورة في قصيدة العامية المصرية لاسيما على مستوي اللغة بخلق مساحات متنامية من التأويل ، وكذلك على مستوي الصورة الشعرية التي كانت أكثر اقتحاما وقدرة على التجدد ، ومع ذلك ظل محمد كشيك منتميا بكليته لشعرية الريادة وكان تأثره بصلاح جاهين وفؤاد حداد كبيرا وعميقا إلا أنه في النهاية عثر على فرادة صوته .



أصدر محمد كشيك عددا من الدواوين الشعرية والكتب النقدية منها : أغنية لمصـــــر (ديوان شعر 1974م)، العشش القديمة (ديوان شعر 1986 م) . تقاسيم (ديوان شعر 1993م) نوارج البحر (ديوان شعر 2011م) .قمر الحوارى (مختارات 2012 م) باقيد شموع ليكى ياطاهرة (ديوان شـــعر 2013م) وكأنى كنت من البشر (ديوان شعر 2015م) .



أما فى مجال الكتابة للأطفال فأصدر عدة دواوين شـعرية منها: زقزقات (ديوان شعر 1994م) . حادى بادى (ديوان شعر 1995م) . توت ـ توت (ديوان شعر 1997م) . أنا طاير بالجناحـــات( ديوان شعر 1998م) . قطر العصــــافير (ديوان شعر). طايرين طـــــايرين (ديوان شعر). وفى مجال الكتابة النقدية أصدر علامات التحديث فى القصة ا لمصرية القصيرة (1988م) . الموسوعة الصغيرة – بغداد. جماليات النص الخــــفى (المجلس الأعلى للثقافة – 2010 م) .قراءة فى أعمال بيرم التونسى – فؤاد حداد – صلاح جاهين ط1.

