الأهم منذ سنوات.. صحيفة بريطانية تسلط الضوء على الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. صور

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، الضوء على الكشف الأثري الذي أعلنت وزارة الأثار المصرية، في جبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، واصفة إياه بالاكتشاف الأكثر أهمية منذ سنوات.



وقالت الصحيفة البريطانية، إن علماء الآثار اكتشفوا خبيئة ضخمة لتوابيت خشبية ملونة، بالقرب من مدينة الأقصر، مؤكدة أنه من أكثر الاكتشافات الضخمة والمهمة على مدار سنوات.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن تم اكتشاف ما لا يقل عن 20 تابوتًا خشبيًا، في حالة متميزة من الحفظ، كما تركهم المصريون القدماء، وذلك جبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الآثار المصرية.



وأشارت إلى أن هذا الكنز من التوابيت يعود تاريخه إلى العصور الوسطى والمملكة الحديثة والفترات المتأخرة، لافتة إلى أن علماء الآثار لم يقدموا معلومات كثيرة عن هذا الكشف، ولكن قدموا صورا مذهلة للتوابيت.