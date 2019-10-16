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توك شو

نصائح لعلاج السمنة... العلاج بالتغذية والتدخل الجراحى.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:38 م
تغذية سليمة
تغذية سليمة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هدير زاهر، أخصائي التغذية والسمنة بالقصر العيني ، إن آخر المراحل التى تلجأ إليها مع مريض السمنة هى الجراحة ، وذلك بعد الإستعانة بالأدوية كمرحلة أولى .

وأضافت هدير زاهر ، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، إن عدد كبير من المرضى يتجهون للطريق الأسرع عن طريق مطالبة الطبيب عقاقير طبية ترفع نسبة الحرق قبل نظام التخسيس الذى يتبعه مريض السمنة .

وأوضحت هدير زاهر بإنها تحاول مع مريض السمنة بإقناعه التوجه الطرق الطبيعية من تقليل السعرات الحرارية بالوجبات الغذائية دون التدخل الجراحى والعقاير الكيميائية .

وأكدت هدير زاهر ، بأن العامل النفسى أهم الأدوات التى تؤثر على سرعة إستجابة مريض السمنة بشكل مباشر ، لافتأ إلى أن بالنسبة لمعدلات حرق الأطفال فإنها إذا إعتمدت على ممارسة الرياضة فقط فإنها ستعمل على تثبيت الوزن فقط لافتة إلى أن الجسم بمجرد تثبيته على مجهود معين يقوم بدوره بثبيت حرقه على هذه الكمية .
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