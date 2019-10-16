نائب منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يصل غزة

وصل الى قطاع غزة، ظهر اليوم الاربعاء، جيمس ماك جولدرك نائب منسق عملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادنوف عبر حاجز بيت حانون "ايرز".



وقال المكتب الاعلامي للمعابر: ان "جولدرك" وصل مع وفد مرافق يضم 4 افراد .



كما وصل الى قطاع غزة عدة وفود ابرزها وفد طبي امريكي مكون من 9 افراد لاجراء عمليات جراحية، بالاضافة الى وفد ايطالي.

