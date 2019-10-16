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أخبار العالم

نائب منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يصل غزة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:37 م
نائب منسق عملية السلام
نائب منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يصل غزة
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سمر صالح
وصل الى قطاع غزة، ظهر اليوم الاربعاء، جيمس ماك جولدرك نائب منسق عملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادنوف عبر حاجز بيت حانون "ايرز".

وقال المكتب الاعلامي للمعابر: ان "جولدرك" وصل مع وفد مرافق يضم 4 افراد .

كما وصل الى قطاع غزة عدة وفود ابرزها وفد طبي امريكي مكون من 9 افراد لاجراء عمليات جراحية، بالاضافة الى وفد ايطالي.
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