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أخبار العالم

غير مستعد للتفاوض..أردوغان: ننهي العملية العسكرية في سوريا خلال هذا الوقت

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:34 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا سينتهي إذا ألقى المسلحون الأكراد أسلحتهم وانسحبوا من المنطقة الآمنة المقرر إقامتها لكنه حذر من أنه ليس بوسع أي قوة وقف الهجوم حتى ذلك الحين.

وأضاف أردوغان أن أسرع حل هو أن يلقي المسلحون أسلحتهم وينسحبوا من المنطقة بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وتابع أن العملية التركية ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة "المنطقة الآمنة" وأشار إلى أن بلاده غير مستعدة للتفاوض على ذلك.
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