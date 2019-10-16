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منوعات

يعشق الروبابيكيا.. بائع يحول الخردة لقطع ثمينة.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:51 م
صدى البلد
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رنا اشرف
وراء كل قطعه قديمه قصه كبيرة، وذكريات مرت بها القطعه منذ زمن، وعاشت حكايات أشخاص عدة، فنجد انفسنا دائما نميل الى كل ماهو قديم، حيث نردد: "فين ايام زمان"، حيث تحولت تكنولوجيا الزمن القديم لانتيكات غير مستخدمه فى الوقت الحالى رغم ندرتها وقامت عليها تجارة الانتيكات.

فنجد فى شوارع المعز لدين الله، اماكن لبيع القطع القديمة مثل الاجهزة البدائية والتى مر عليها زمن كبير و يقبل البعض لشرائها و بثمن عالى لمعرفته بقيمتها و انبهاره بها.

وقامت عدسة " صدى البلد" باجراء حوار مع احد بائعين القطع القديمه.

فى البدايه يقول البائع ، ان هذا العمل وراثه عن والده و جده فى نفس المكان وهو بيع الحاجات القديمه التى يحصل عليها من المزادات و الشقق القديمه و قطع لايريدها اصحابها فيقوم بشرائها.

ويوضح ان هناك قطع عنده لايمكن بيعها لعدم تواجدها فى السوق مرة أخرى و ان لكل قطعه حكايه و تاريخ و ئاتى كثير من المخرجين و مهندسى الديكور لاستخدام قطعه فى الديكورات.

ويتابع ناهيا كلامه ان اكبر مشاكل التجارة هى قله السياحه فادت الى قلة عمليه البيع و الشراء و يتمنى عوده السياحه الى سابق عهدها لتشجيع عمليه البيع.
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