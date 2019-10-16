Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يصل إلى مليون جنيه.. التجاري وفا بنك يقدم القرض الشخص بمزايا تنافسية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:17 م
التجاري وفا بنك
التجاري وفا بنك
Advertisements
أحمد عبد القــــوى - مـــيـــس رضــــا
يقدم التجاري وفا بنك لعملائه خدمة القرض الشخصى بمزايا تنافسية تصل فيه قيمة الاقتراض إلى مليون جنيه وبتسهيلات فى السداد.

مميزات القرض الشخصى:

يبدأ مبلغ القرض من 5000 جنيه ما يصل الى 1,000,000 جنيه
فترة سداد مرنة للقرض من 6 أشهر إلى 108 شهرا
زيادة مبلغ القرض من خلال برنامج " Top-Up" بعد 6 أشهر من القروض الحجز
سعر الفائدة بقيمة تنافسية 

المستندات المطلوبة

نموذج طلب
دليل على الدخل (رسالة من HR أو 3 أشهر لبيانات البنك أو 3 قسائم للراتب الشهري للأشهر الثلاث الأخيرة )
نسخة من بطاقة الهوية الوطنية
نسخة من فواتير الخدمات أو رخصة القيادة
للرخصة المهنية للعيادة مع الحد الأدنى من 3 سنوات في مجال الأعمال التجارية و نسخة من السجل التجاري
بالنسبة للأجانب نسخ الإقامة جواز السفر و تصاريح العمل سارية المفعول

المؤهلات

للعملاء أصحاب الرواتب يجب أن يكون الحد الأدنى للسن 21 والحد الأقصى لعمر 60 عاما في نهاية فترة السداد المالية
ينبغي أن يكون للمهنيين العملاء (فقط الأطباء و أطباء الأسنان والصيادلة و المحاسبين ) الحد الأدنى لسن 30 عاما و الحد الأقصى لعمر 66 عاما في نهاية فترة السداد المالية.
ينبغي أن يكون العملاء من الجنسية المصرية أو أجنبي مع جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول في مصر.

ينبغي على العميل إكمال فترة الاختبار مع صاحب العمل الحالي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يصل لـ مليون جنيه بدون ضمانات.. تعرف على مميزات القرض الشخصى من بنك CIB

يبدأ من 500 جنيه وفائدة كل 3 أشهر.. تعرف على مميزات حساب الشباب بـ بنك عوده

سيارة الأحلام بتمويل يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه.. تعرف على مزايا قرض السيارة من البنك العربي الأفريقي الدولي

شروط شراء سيارة مستعملة بتمويل من البنوك

عايز قرض مليون جنيه بأقل فائدة فى البنوك.. اعرف التفاصيل

تعرف على أفضل 8 بنوك في التمويل العقاري

ترشيحاتنا

كفاية تضليل.. محمد رمضان تعليقًا على كذب قناة الجزيرة بشأن فيديو الطائرة

إطلالة جريئة لـ إليسا على غلاف مجلة جمالك.. وردود أفعال غير متوقعة من الجمهور

أسهو في عدّ المسبّعات عند قراءتها فماذا أفعل ؟ على جمعة يوضح

تحول لأشلاء .. مصرع شخص وإصابة 13 في تصادم داخل نفق أحمد حمدي

جمال الغندور يكشف حقيقه طلبه تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

لحظة هبوط طائرة أمير الكويت في بلاده برفقة المقاتلات الحربية.. فيديو

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور