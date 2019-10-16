يصل إلى مليون جنيه.. التجاري وفا بنك يقدم القرض الشخص بمزايا تنافسية

يقدم التجاري وفا بنك لعملائه خدمة القرض الشخصى بمزايا تنافسية تصل فيه قيمة الاقتراض إلى مليون جنيه وبتسهيلات فى السداد.





مميزات القرض الشخصى:





يبدأ مبلغ القرض من 5000 جنيه ما يصل الى 1,000,000 جنيه

فترة سداد مرنة للقرض من 6 أشهر إلى 108 شهرا

زيادة مبلغ القرض من خلال برنامج " Top-Up" بعد 6 أشهر من القروض الحجز

سعر الفائدة بقيمة تنافسية





المستندات المطلوبة





نموذج طلب

دليل على الدخل (رسالة من HR أو 3 أشهر لبيانات البنك أو 3 قسائم للراتب الشهري للأشهر الثلاث الأخيرة )

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية

نسخة من فواتير الخدمات أو رخصة القيادة

للرخصة المهنية للعيادة مع الحد الأدنى من 3 سنوات في مجال الأعمال التجارية و نسخة من السجل التجاري

بالنسبة للأجانب نسخ الإقامة جواز السفر و تصاريح العمل سارية المفعول





المؤهلات





للعملاء أصحاب الرواتب يجب أن يكون الحد الأدنى للسن 21 والحد الأقصى لعمر 60 عاما في نهاية فترة السداد المالية

ينبغي أن يكون للمهنيين العملاء (فقط الأطباء و أطباء الأسنان والصيادلة و المحاسبين ) الحد الأدنى لسن 30 عاما و الحد الأقصى لعمر 66 عاما في نهاية فترة السداد المالية.

ينبغي أن يكون العملاء من الجنسية المصرية أو أجنبي مع جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول في مصر.



ينبغي على العميل إكمال فترة الاختبار مع صاحب العمل الحالي .