140 ألف جنيه .. 4 مصريين يستردون تكاليف استخراج إقامتهم بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى استرداد تكاليف استخراج الإقامة لأربع مصريين بقيمة 8000 ريال سعودي لكل منهم بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصري.



وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة وحل مشكلة 4 مدرسين هم : "أ.ف .ع" ، و"ر .ح .م" ، و"س .ح .أ"، و"م .ع .أ" يعملون لدي أحد المؤسسات التعليمية ، قاموا بدفع تكاليف استخراج الإقامة لكل منهم بقيمة 8000 ريال سعودي ، وذلك حتي نهاية العام الدراسي الماضي حتي يتسني لهم التمتع بإجازتهم السنوية علي وعد من صاحب العمل بدفعها فور عودتهم ، إلا أن الكفيل ماطل في السداد لمدة تزيد علي أكثر من الشهر ونصف الشهر من رجوعهم لممارسة العمل.



وبتواصل الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بجدة للوقوف علي مدي التقدم المحرز في المشكلة ، أشار المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، إلي أن قام بالتواصل مع "ح .س" مدير المدرسة للتعرف علي أسباب التأخير في صرف تكاليف الإقامات وفقا لنظام العمل السعودي بتحمل الكفيل كافة تكاليف الإقامة وتذاكر السفر، وبعد أكثر من أسبوعين من التواصل بمسئولي المدرسة، تم استلام المدرسين الأربعة تكاليف الاقامات بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصري.