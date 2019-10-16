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منوعات

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، لقيت طفلة رضيعة عمرها عام واحد مصرعها بعد أن تركها والدها بمفردها داخل سيارة ساخنة خلال يوم حار، ونسي أمرها لساعات بسبب انشغاله على مدار اليوم.

وقالت "ديلي ميل" إن الحادث وقع في مدينة "تامبا" بولاية "فلوريدا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن والدة الطفلة اتصلت بالنجدة، بعد أن اكتشفت وجودها داخل السيارة في المساء؛ ولدى وصول الشرطة، كانت الطفلة فاقدة للوعي ولم تكن تتنفس بعد أن ظلت داخل السيارة لساعات.

ونُقلت الطفلة في أعقاب ذلك إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاتها.

وذكرت الصحيفة أن عائلة الطفلة كانت منشغلة للغاية صباح يوم وفاتها، خاصة أن لها عدة إخوة وأخوات، موضحة أن والد الطفلة كان قد استقل السيارة التي تُركت فيها في صباح ذلك اليوم من أجل اصطحاب بقية أبنائه سواء إلى المدرسة أو إلى العمل، وبعد ذلك استقل سيارة أخرى للذهاب إلى عمله، ونسي أن الصغيرة في المقعد الخلفي للسيارة التي غادرها، لتلقى هي مصرعها بشكل مفجع.
بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية
بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية
بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية
بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية
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بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

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