19 فريقا رياضيا يتنافسون علي كأس الشهيد بجامعة المنيا

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب" إدارة النشاط الرياضي" بجامعة المنيا ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية بالجامعة والذي يُنظم خلال شهر أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد"، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بطولة "كأس الشهيد" لخماسي كرة القدم





يُشارك في البطولة 190 طالبا بـ19 فريقا يُمثل 19 كلية بالجامعة؛ بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطالب الجامعي، عن طرق المنافسات الرياضية التي تحقق التنمية الإنسانية، واستنهاض قيم المواطنة، وإبراز دور الجامعة في رفع قيم الهوية الوطنية للشباب.





وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا،، إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية بين فرق الكليات بملعب الصالة المغطاة بالحرم الجامعي، بعد اختيار أفضل العناصر المؤهلة بالكليات للمنافسة على كأس البطولة، مضيفًا أن الأحد القادم سيشهد المباريات النهائية للبطولة وذلك بعد انطلاق المارثون الرياضي لطلاب الجامعة صباح نفس اليوم.



