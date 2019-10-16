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محافظات

افتتاح نادي الأسرة وغرفة المشورة بصحة الأسرة في جمرك الإسكندرية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:28 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء "نادي الأسرة" و"غرفة المشورة" داخل مركز الأمل لصحة الأسرة بمنطقة اللبان.

جاء ذلك بحضور رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ورئيس منطقة الجمرك الطبية، ووفد من الإتحاد الأوروبي ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن المركز يأتي تعزيزًا لاستراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة وتنظيم الأسرة في مصر.

وأضاف وكيل الوزارة، أن "نادي الأسرة" هو المختص بعمل توعية وتنظيم ندوات تثقيفية حول تنظيم الأسرة، أما "غرفة المشورة" فهي المختصة باستقبال التساؤلات الخاصة بعملية تنظيم الأسرة لكل حالة وتوفير الوسائل الملائمة لكل سيدة.

يُذكر أن مركز الأمل قد حصل على الوسام الذهبي ضمن ثلاثة مراكز على مستوى مدينة الإسكندرية، لتميزه في معدل حالات تنظيم الأسرة ومستوى الأطباء وتوفير الخدمة للمواطنين بشكل مجاني تقريبًا، لجميع التخصصات المتوفرة بالمركز.
افتتاح نادي الأسرة وغرفة المشورة بصحة الأسرة في جمرك الإسكندرية
افتتاح نادي الأسرة وغرفة المشورة بصحة الأسرة في جمرك الإسكندرية
افتتاح نادي الأسرة وغرفة المشورة بصحة الأسرة في جمرك الإسكندرية
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