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أخبار البلد

المؤتمر الدولي للسكان يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في تولي مناصب صنع القرار ..صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:27 م
ممثل صندوق الأمم
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر
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محمود نوفل
رحب اليوم الدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالشباب حيث سلط الضوء على أهمية دورهم في تطوير جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

جاء ذلك خلال إنطلاق نموذج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب بحضور أكثر من ٢٠٠ شاب وشابة من ٥٣ دولة وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يعطي للشباب فرصة لمشاركة أفكارهم.

فيما شدد وزير الشباب والرياضة، علي ضرورة أن يعيش الشباب في أمان، حيث ينبغي تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب صنع القرار على جميع المستويات، وصوتك يستحق أن يُسمع".

ومن جانبه قال الإعلامي رامي رضوان ، من نموذج مؤتمر السكان والتنمية للشباب : "إذا عملنا سويًا، يمكننا أن نحصل على العالم الذي نريده حيث يكون كل حمل مرغوبًا فيه، وكل ولادة آمنة، وتُحقق إمكانات كل شاب."

وبدورها قالت مارتينا ممدوح، إحدى المشاركات الشابات من مصر، والتي ألقت الكلمة الافتتاحية في نموذج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب: "نحن منخرطون في الشؤون العالمية أكثر من أي وقت مضى ونلعب أدوارًا رئيسية في صنع القرار وعلينا أن ندع الجميع يتذكرنا كجيل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية."

ويهدف المؤتمر إلى جمع أفكار الشباب الفريدة من أجل النهوض ببرنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتسليط الضوء على دور الشباب في العمل مع حكوماتهم لضمان التنفيذ الكامل والمعجل لاجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والموجود ضمن أهداف التنمية المستدامة. في النهاية، سيمنح المؤتمر المشاركين الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار.

ومن المقرر يتألف المؤتمر الذي يستمر علي مدار يومين من جزء أكاديمي وجزء إبداعي، مما يؤدي في النهاية إلى التزامات الشباب نحو التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بحلول عام ٢٠٣٠.

ويركز الجزء الأكاديمي على ثلاثة مجالات رئيسية؛ الصحة الإنجابية للشباب والمراهقين والمساواة بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الفتات والنساء والبيانات والعائد الديمغرافي.
المؤتمر الدولي للسكان يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في تولي مناصب صنع القرار ..صور
المؤتمر الدولي للسكان يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في تولي مناصب صنع القرار ..صور
المؤتمر الدولي للسكان يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في تولي مناصب صنع القرار ..صور
المؤتمر الدولي للسكان يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في تولي مناصب صنع القرار ..صور
المؤتمر الدولي للسكان يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في تولي مناصب صنع القرار ..صور
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