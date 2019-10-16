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محافظات

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية موجة تشهدها مدن ومراكز محافظة أسوان منذ أمس الأول وهو يعود في الغالب إلى دخول الموسم الشتوى .

وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " تأثر العديد من المناطق داخل نطاق المحافظة بهذه التقلبات والتى وصلت إلى حد سقوط الأمطار ما بين خفيفة فى بعض المناطق ، بجانب أمطار غزيرة فى مناطق أخرى .

حيث تعرضت المحافظة لهطول الأمطار ، مع وجود سحب كثيفة حيث أدى سقوط الأمطار إلى تباطؤ حركة السير والمشاة للحركة المرورية في بعض المناطق .

من جانبها، أعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما قررت رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، وتحذير المراكب النيلية من سيرها فى هذا التوقيت من الطقس المتقلب، مع تحذير قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، خلال تلك الفترة.
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور
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