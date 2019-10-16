Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحيا مصر: عالجنا هذا العدد من الحالات قبل حملة 100 مليون صحة.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:54 م
100 مليون صحة
100 مليون صحة
Advertisements
شيرين عادل
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الدولة امتلكت خطة لمواجهة فيروس "سى" نظرا لتفشيه بنسب كبيرة فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أنه كان عثرة أمام عدد من الشباب الذين كانت تضيع الفرصة أمامهم لعملهم بالخارج نظرا لمرضهم بهذا الفيروس اللعين.

وأكد محمد مختار، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الأزمة الحقيقية في انتشار فيروس "سى" خلال السنوات الماضية كانت تكمن في وجود قوائم انتظار لعدد من المواطنين اكتشف لديهم الفيروس وعدم وجود علاج لحالتهم.

وكشف أن دور صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الصحة تمكن خلاله الصندوق من توصيل العلاج لـ 200 ألف مريض بفيروس سى، لافتا إلى أن هذه المبادرة كانت قبل انطلاق حملة 100 مليون صحة.

وأوضح أن مبادرة تحيا مصر لتوفير العلاج لمرضى فيروس "سى" اعتمدت وقتئذ على الحالات الحرجة قبل تبنى الحكومة القضاء على قوائم الانتظار وحملة 100 مليون صحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كفاية تضليل.. محمد رمضان تعليقًا على كذب قناة الجزيرة بشأن فيديو الطائرة

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

قانون المرور الجديد.. تعرف على الرسوم السنوية لتجديد رخص السيارات

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور

5 جنيهات تراجعا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-10-2019

الموقف النهائي لـ محمد صلاح من مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور