تحيا مصر: عالجنا هذا العدد من الحالات قبل حملة 100 مليون صحة.. فيديو

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الدولة امتلكت خطة لمواجهة فيروس "سى" نظرا لتفشيه بنسب كبيرة فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أنه كان عثرة أمام عدد من الشباب الذين كانت تضيع الفرصة أمامهم لعملهم بالخارج نظرا لمرضهم بهذا الفيروس اللعين.



وأكد محمد مختار، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الأزمة الحقيقية في انتشار فيروس "سى" خلال السنوات الماضية كانت تكمن في وجود قوائم انتظار لعدد من المواطنين اكتشف لديهم الفيروس وعدم وجود علاج لحالتهم.



وكشف أن دور صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الصحة تمكن خلاله الصندوق من توصيل العلاج لـ 200 ألف مريض بفيروس سى، لافتا إلى أن هذه المبادرة كانت قبل انطلاق حملة 100 مليون صحة.



وأوضح أن مبادرة تحيا مصر لتوفير العلاج لمرضى فيروس "سى" اعتمدت وقتئذ على الحالات الحرجة قبل تبنى الحكومة القضاء على قوائم الانتظار وحملة 100 مليون صحة.