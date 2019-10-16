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اقتصاد

رغم صعود اليورو واليوان.. بنوك عالمية: الدولار سيظل المسيطر على احتياطيات العالم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح
رغم صعود اليورو واليوان..
رغم تسارع نمو اليورو الأوروبي واليوان الصيني في سلة الاحتياطات العالمية من النقد الأجنبي إلا أن الدولار الأمريكي سيظل هو المسيطر من حيث الكم على تلك الاحتياطيات خلال الـ 25 عامل المقبلة وفقا مسح أجراه يو.بي.إس لمؤسسات سيادية منها بنوك مركزية كبرى.

وتوقع المسح زيادة معدلات نمو العملة الأوروبية - يورو - وكذا العملة الصينية - يوان - في سلة الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية مع احتفاظ العملة الأمريكية - الدولار - بالاستحواذ على النسبة الأكبر من هذه السلة.
رغم صعود اليورو واليوان..
ويمثل الدولار الأمريكي في الوقت الراهن من 60 إلى 65 بالمئة تقريبا من الاحتياطيات العالمية من العملات التي تبلغ البنوك المركزية صندوق النقد الدولي بها.
رغم صعود اليورو واليوان..
وقال ماسيميليانو كاستيلي رئيس الإستراتيجية والاستشارات والأسواق السيادية العالمية لدى يو.بي.إس لإدارة الأصول وأحد معدي التقرير إن الحصة قد تتقلص قليلا على مدار العشرين عاما المقبلة، فقط لأن مديري البنوك المركزية سيرغبون في زيادة حيازاتهم من عملات الاحتياطيات الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني.

وأضاف يو.بي.إس أنه من المرجح أن يعزز اليورو واليوان حصتيهما من الاحتياطيات العالمية، لكن بوتيرة تدريجية. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة اليورو كانت حوالي عشرين بالمئة في نهاية الربع الثاني من العام، بينما كانت حصة اليوان عند حوالي اثنين بالمئة.
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