بعد نجاح مؤتمرات مصر تستطيع.. برلماني يشيد بجهود وزيرة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى التواصل مع المصريين بالخارج، وزيادة ارتباطهم بالوطن وعقد سلسلة مؤتمرات "مصر تسطيع".

وطالب " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تذليل جميع انواع الروتين والبروقراطية العقيمة امام جذب استثمارات المصريين بمختلف دول العالم للمشاركة فى انشاء المشروعات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية داخل مصر.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين باعطاء اولوية قصوى لجميع القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد من المستثمرين المصريين بالخارج ، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.

مشيرا إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسى ان مصر تحتاج إلى سواعد ابنائها فى الخارج والداخل للمساهمة فى تنمية واقعها الى الأفضل كما أشاد " زين الدين " بتأكيد الرئيس السيسى على حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها اضافة الى اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار ، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وإعداد الخطط المستقبلية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر.



