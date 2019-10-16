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فيديوجراف| حقيقة وفاة كاظم الساهر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:02 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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منار شعبان
انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.

وكتب أحد المتابعين أن المطرب كاظم الساهر تعرّض لحادث سير، بينما كتب آخر أنه مات مسموما، ولم يصدر أي بيان من مكتب المطرب كاظم الساهر ليؤكد أو ينفي صحة الخبر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الخبر من خلال الفيديوجراف التالي:
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