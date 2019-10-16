حوادث وضحايا.. 200 جنيه وراء مقتل سائق توك توك بالخانكة.. مصرع طالب في حادث انقلاب سيارة بقنا.. وإخماد حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة

تحول لأشلاء .. مصرع شخص وإصابة 13 في تصادم داخل نفق أحمد حمدي

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة

كشف غموض العثور على جثة سائق توك توك 15 عاما





فى سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك يبلغ من العمر 15 عاما مقتولا وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به، حيث تبين أن ربة منزل استدرجته بحجة توصيلها لكوبري الرشاح بالخانكة بالاتفاق مع 3 عاطلين لسرقة "التوك توك"، وجرى ضبط 3 متهمين وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط متهم هارب.

لقى طالب مصرعه في حادث انقلاب سيارة بجوار نقطة إسعاف بقرية أبنود التابعة لمركز قنا.تلقى اللواء مجدي القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع أبو المجد سيد أبو المجد، 15 عاما، مقيم بكلاحين أبنود، في حادث انقلاب سيارة، بجوار نقطة إسعاف أبنود.من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.فيما لقى شخص مصرعه وتحول لأشلاء وأصيب 13 آخرون فى حادث تصادم مروع داخل نفق الشهيد أحمد حمدى، مما أدى لتوقف حركة المرور فى الاتجاهين لحين رفع آثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى السويس العام.كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، وأجهزة تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى، تلقوا بلاغا باصطدام سيارة ثلاجة مخصصة لنقل الأسماك بـ 3 سيارات أخرى، مما أسفر عن مصرع شخص وتحوله لأشلاء.وجه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، 5 سيارات من مرفق الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى، حيث قام الدكتور يوسف خليفة، مدير المستشفى العام، باستدعاء الأطباء المتخصصين لعلاج المصابين.تم تحرير محضر بالحادث بقسم شرطة الجناين، ويتم التحقيق تحت إشراف المحامى العام لنيابات السويس لمعرفة أسباب الحادث.كما نشب حريق هائل فى كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليها قبل انتقالها للمنشآت المجاورة لها.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران بداخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب فى قاعة مناسبات داخل الكنيسة، وجار السيطرة عليه قبل انتقاله للكنيسة بأكملها والمبانى المجاورة، حيث إن الكنيسة تجاورها مدرسة وسوق ومحلات عمارات سكنية، وتحرر محضر بالواقعة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بإعداد التحريات وحول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الهارب.وكان العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي قسم شرطة الخانكة تلقى بلاغا من عامل بغياب نجله "س. ر"، 15 سنة، وأنه خرج للعمل على "توك توك" ملك أحد جيرانهم ولم يعد.تم إخطار اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، وتبين من معاينة الجثة وجود جرح ذبحي بالرقبة وجروح طعنية وقطعية متفرقة.ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين وهم "م. س"، ربة منزل، و3 عاطلين هم "ر. ن"، و"س. ه" ، و"س. س"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 3 منهم، واعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع "هارب" وسبق اتهامه بـ13 قضية "سرقة بالإكراه وسرقة متنوعة وجرائم تموينية وهروب من المراقبة"، وذلك أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن واتفاقهما على سرقة المجنى عليه واقتصار دورها على استدراجه بزعم توصيلها لناحية كوبري الرشاح.وأكدت المتهمة قيام باقى المتهمين باعتراض المجنى عليه وأجبروه على النزول من الـ "توك توك" إلا أن المجنى عليه قاومهم فأجهز المتهم الثالث عليه بسلاح أبيض محدثًا به الإصابات التي أودت بحياته واستولوا على "التوك توك" وهربوا وأنها حصلت من المتهمين على 200 جنيه، لحين بيع الـتوك توك واقتسام ثمنه فيما بينهم، فيما أيد المتهمان المضبوطان أقوال المتهمة الأولى، مشيرين إلى أن التوك توك بحوزة المتهم الهارب، لبيعه، فيما أرشد المتهم الثالث عن أداة الجريمة "سكين".