Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمد الباز: "العالمي للفتوى" منتج مهم يؤكد ريادة دار الإفتاء المصرية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:56 م
لإعلامي الدكتور محمد
لإعلامي الدكتور محمد الباز
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم - محمد شحتة - يارا زكريا
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن المؤشر العالمي للفتوى رصد مهم جدًّا لوضع آليات لمواجهة الجماعات المتطرفة أو اليمين المتطرف، فكلاهما إرهاب أسود يطل علينا بوجهه القبيح.

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يومي 15 و16 أكتوبر، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وفود من أكثر 85 دولة على مستوى العالم، على رأسهم فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وأضاف الباز أن الفتوى هي الشكل الأقوى والفاعل للخطاب الديني، وهي صناعة من النوع الثقيل فعلًا، لذا لابد من تجديدها ومسايرتها للواقع كنوع من تجديد الخطاب الديني بشكل عام، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية من خلال هذا المؤشر تواصل بذل جهودها الجبارة في سبيل الخروج بآليات لمواجهة الإرهاب الفكري الذي هو البذرة الأساسية للإرهاب الأسود.

وناشد الإعلامي بترجمة المؤشر العالمي للفتوى لعدة لغات للاستفادة منه، حيث إنه منتج ضخم ينتظره مستهلكون كثر، مؤكدًا أن الوجود على ساحات التواصل الاجتماعي بات مسألة مالية وليست بحثية، وذلك بعد إثارة المؤشر لعدد ضخم من الفتاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول خطابات الجماعات المتطرفة، أكد الباز على توضيح الفرق بين الفتوى الشرعية والتوجيه السياسي لتلك الجماعات؛ لضبط الفتوى علميًّا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤشر العالمي للفتوى تعليقا على حادث معهد الاورام: فتاوى الإخوان والتنظيمات المتطرفة جهاد مزيف يرسخ للقتل‎.. و95% من الخطاب الإفتائي للجماعة الإرهابية ضد فكرة الوطن

وزير العدل: الجماعات المتطرفة خطر حقيقي على السلم العالمي

ترشيحاتنا

خاضوا في أسرتي.. أردوغان يعلن إعادة تقييم زيارته المقبلة إلى أمريكا

أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته

غير مستعد للتفاوض..أردوغان: ننهي العملية العسكرية في سوريا خلال هذا الوقت

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

مؤلم.. قرود مختنقة بالحديد وكلاب تنزف حتى الموت.. والسبب فضيحة

شاهد.. حلا شيحة برفقة زوجة تامر حسنى داخل عيادة ابنة أصالة

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

أمطار في أسوان وتحذيرات للمراكب النيلية.. صور