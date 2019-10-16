لو أنتي حامل.. اعرفي إزاي تسافري مسافات طويلة دون مضاعفات.. تفاصيل

كثيرا من السيدات أصحاب السيارات يمرون بفترة حمل لذا نقدم لها بعض النصائح التي يجب عليها اتباعها لتجنب أي أضرار أثناء قيادتها، كما نعرض لها الشهورة المناسبة للقيادة والشهور التي يجب عليها عدم القيادة على الإطلاق.



وتقول الدكتورة فيروز سليم استشاري أمراض النساء والتوليد أنه على الحامل تجنب القيادة في الثلاث أشهر الأولى من الحمل وذلك لعدة أسباب منها عدم الاتزان والقئ وهبوط في الضغط وغيرها من الأعراض التي قد تسبب لها الكثير من المشاكل أثناء قيادتها.



كما نصحت سليم الحوامل بعدم القيادة في الشهر الثامن والتاسع من الحمل لأن البطن تكون كبير وتؤثر على تحكمها في القيادة.



أما بالنسبة للحوامل الذين يركبون بجوار السائق فعليهم الالتزام ببعض الأمور منها: أن توقف السيارة كل ساعة وتنزل منها وتسير بعد الشئ وتحرك قدميعا بين الحين والآخر، حتى لا تكون عرضة لوجود جلطات.



ونصحت سليم الحوامل أيضا بكثرة شرب السوائل.