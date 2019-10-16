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برلمان

الحرية المصري بالمنوفية يكرم شهيد الرجولة والشهامة محمود البنا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
بناء على تعليمات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب الحرية والدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب لشئون المحافظات والنائب أحمد مهني الأمين العام للحزب. تم إرسال وفد من أمانة محافظة المنوفية لأداء واجب العزاء لأسرة شهيد الشهامة والرجولة محمود محمد البنا.

وأكد المستشار محمد عبد البارى الأمين العام لحزب الحرية بمحافظة المنوفية أنه تم التنسيق لعمل تكريم خاص باسم حزب الحرية المصري بالشهيد في مدرسته أمام جميع الطلب وذلك يوم الأربعاء القادم صباحا تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب وبعدها سوف يتم زيارة منزل الشهيد بمشاركة قيادات وكوادر وشباب حزب الحرية.
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