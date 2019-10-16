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أخبار البلد

رئيس الوزراء: تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة لاستقطاب الشركات الأمريكية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التى يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتى تشهد زخمًا فى العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع "روس" إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التى تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح فى الفترة القادمة، لا سيما فى مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين فى القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون فى كل المجالات التى يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.
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