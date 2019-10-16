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تعليم

تجديد تكليف ولاء عراقيب مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
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احمد علي
أصدر رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور ولاء عراقيب، مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا لمدة عام قابلة للتجديد بما لا يتعارض مع الأعمال المكلف بها والواجبات المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات.

وتخرج الدكتور ولاء عراقيب في كلية الحقوق بجامعة طنطا عام 1992 بتقدير جيد جدًا، ليحصل بعدها علي دبلوم القانون الخاص من جامعة طنطا بتقديرعام جيدجدا 1993، ودبلوم القانون العام من جامعة طنطا بتقديرعام جيد 1994، ثم درجة الماجستير فى القانون الدولى والقانون المقارن - LLM جامعة ساسيرن ميسودستSouthern Methodist University(SMU) - دالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية " بمرتبة الشرف 2003، ودكتوراه فى العلوم القانونية والقضائية SJD(Ph.D)- جامعة ساسيرن ميسودست Southern Methodist University(SMU) - دالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية " مرتبة الشرف 2007.

عمل "عراقيب" معيدا بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة طنطا عام 1993، ثم مدرسا مساعدا بذات القسم عام 1994، ليحصل يعدها علي بعثة دبلوماسية تعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 2000 وحتي 2006، كما شغل منصب المنسق التنفيذي لشعبة اللغة الانجليزية " الدراسات القانونية باللغة الانجليزية بكلية الحقوق جامعة طنطا من عام 2007 وحتي الآن، ومدرسا للقانون المدنى بكلية الحقوق جامعة طنطا من عام 2007 وحتي الآن، كما شغل منصب مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا من عام 2012 وحتي الآن.

وحصل علي العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير منها إشادة وتقديركلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم دبي 2010 ، إشادة وتقدير مركز البحوث الاستشارية والقانونية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 2010 ، إشادة و تقدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس 2009، جائزة المؤتمر الدولى الثانى لتطوير البحث العلمى ( الإبتكارية والتطوير) – مارس 2009، جائزة أفضل مفاوض دولى من جمعية مفاوضى عقود البترول الطاقة الدولية ((AIPN – هيوستن- تكساس- الولايات المتحدة الأمريكية 2003.
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