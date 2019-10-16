بدء جلسة دعم المناطق اللوجيستية بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

انطلقت الجلسة الرابعة من مؤتمر مصر تسطيع بالاستثمار والتنمية والذي يعقد لليوم الثاني التوالي تحت عنوان «دعم المناطق اللوجيستية».



يحضر الجلسة كل من وزير النقل و كريم صادق رئيس قطاع النقل واللوجيستيات بمؤسسة القلعة و سلامة فهمي مؤسس وصاحب شركة ktv srl المتخصصة في تصدير المعدات لصناعة النفط و اشرف بيومي وكيل معتمد لشركة النفط الإيطالية وسامح فهمي رئيس مجموعة تماس للانشاءات بالامارات .



يأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.

