مايا مرسي: الاستثمار أساس نمو مصر في هذه المرحلة

وجهت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على رعايتهم لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار.



وأضافت مرسي، خلال جلسة المرأة المصرية في الخارج وأسواق العمل العالمية، أن الاستثمار أساس نمو مصر في هذه المرحلة، مشيدة بدور وزارة الهجرة بكل الجوانب المتعلقة بالاستثمار كونه أمرا مهما.



ووجهت شكرها القيادات النسائية الواعدة العاملين في الخارج، واللاتي شاركن في المؤتمر قائلة: "رجوعكم لمصر شرف لها ان نرى سيدات ناجحات تريد خدمة بلدها".



ونوهت إلى أن هناك اختلافا في التحديات التي تواجه النساء في مجال العمل عن الرجال، مشيرة إلى أن توفيز حضانات أطفال الأمهات السيدات أعمال ورعاية مسن للكبار من أهم الملفات على مائدة الحكومة.

