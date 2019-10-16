التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع لبنان جراء حرائق الغابات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع لبنان جراء اندلاع سلسلة من الحرائق في قضاء الشوف التابع لمحافظة (جبل لبنان) وتعرض العديد من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة.



وأكدت الأمانة العامة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأربعاء/ - وقوف المنظمة مع حكومة وشعب لبنان في هذه الأزمة، وعلى تعاطفها مع الأسر المتضررة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.



