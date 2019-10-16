مؤسسة التمويل الدولية تشيد بنجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ضمن برنامج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC المنشأة حديثًا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج OPIC، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.



وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع المؤسسة المنشأة حديثًا، للبناء على ما تم من تعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، وهي هيئة أمريكية حكومية مهمتها مساعدة الشركات الامريكية على الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم وخلق فرص عمل وتوفير التدريب للقوى العاملة المحلية.



وأضاف أن المؤسسة الجديدة يمكن أن تدعم مشروعات مهمة فى مصر، لا سيما وأن الحكومة حريصة على تشجيع مشاركة الشركات الخاصة فى النشاط الاقتصادى، من أجل الإسهام فى خلق فرص عمل.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قام بنقل تبعية جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئيس الوزراء مباشرة، وذلك تأكيدًا على الأهمية التي توليها الحكومة لملف المشروعات الصغيرة لما لها من قدرة على خلق فرص عمل، ودعم القطاع الصناعي والإنتاجي.



كما أكد مدبولي أن مصر تمثل سوقًا حيوية بما تمتلكه من قوة بشرية، وأيضًا فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بعدة دول في المنطقة، وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.



من جانبه أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC بما حققته مصر من نجاح لافت فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن مصر تمتلك مميزات عدة يأتي في مقدمتها القوة البشرية والموقع الجغرافي المتميز، وما تتمتع به من استقرار وأمان، ومن ثم فإن المنظمة تتطلع لتكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.



ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمتابعة مجالات التعاون مع المنظمة خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك مقترحات التعاون فى مجالات الربط الكهربائي مع أفريقيا.