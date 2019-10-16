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منوعات

تعرف على أحدث مركز للتوسع في خدمات المدفوعات الإلكترونیة بمصر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:37 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تعتبر المدفوعات الرقمیة والتجارة الإلكترونیة ھي حجر الزاویة لمستقبل الاقتصاد العالمي والمحلي أیضًا، وانطلاقًا من أھمیة السوق المصریة لدى جومیا و تتویجًا للنجاحات التي حققتھا على مدار السنوات الماضیة.

أعلنت جومیا منصة التجارة الإلكترونیة الرائدة والمدرجة في بورصة نیویورك تحت الرمز JMIA عن اختیارھا للسوق المصریة مركز لتكنولوجیا المدفوعات الإلكترونیة لتقدیم خدمات رائدة لعملاء الشركة انطلاقا من مصر، حیث تعكس ھذه الخطوة إیمان جومیا بأھمیة السوق االمصریة من خلال زیادة استثماراتھا في ھذا المركز الجدید الذي یعد الأول من نوعھ في مصر.

وسیضم المركز فریق عمل تقني من مھندسین سوف یتم تعیینھم و تدریبھم على أعلى مستوى احترافي بھدف مواكبة التوسعات التي تقوم بھا جومیا عبر خدمة JumiaPay ،ویعكس المركز أھمیة مصر كسوق ناشئ في مجال التجارة الإلكترونیة بالنسبة لجومیا العالمیة بالإضافة إلى ثقتھا في الخریجین المصریین من المطورین و المھندسین.

حیث تقوم جومیا من خلال المركز الجدید بتوفیر عشرات من فرص التدریب والعمل للشباب المصري من خلال صقل مھاراتھم في مجال التطویر والمدفوعات الإلكترونیة یقوم المركز
بتقدیم الدعم الفني من خلال خدمات الدفع الإلكترونیة الجدیدة عبر JumiaPay.

یھدف ھذا المركز إلى المساھمة في أن تصبح مصر مركزًا للانطلاق وریادة الأعمال في مجال الدفع
الإلكتروني بالنسبة للقارة الإفریقیة بما یتیح نقل الخبرات إلى باقي الدول المحیطة والعمل على توفیر وسائل
دفع إلكترونیة یستطیع العملاء استخدامھا بكل سھولة ویسر وأمان.

ویعد JumiaPay حلًا آمنًا وسھلًا لتسھیل المعاملات عبر الإنترنت على منصة جومیا، بھدف دمج خدمات مالیة إضافیة في المستقبل والتحول إلى المجتمع اللانقدي
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