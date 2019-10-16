منح للدراسة بفنلندا و1500 يورو شهريا .. تعرف على التفاصيل | خدمات

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منحًا لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، طبقًا لاتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي المشترك وبرنامج سيمو على ان تتراوح مدة المنح من 3 الي 9 شهور، مع تقديم الجانب المانح منحة مالية شهرية مبلغ 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسى بفنلندا فى أواخر شهر أغسطس 2020.



واوضح القطاع شروط التقدم للمنحة وهى ان يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها.



ويشترط أيضا ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات في أول سبتمبر 2020.



للتقديم للمنحة على المتقدم إحضار استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل وخطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أي من المنح أو البعثات الأخرى، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية.



ويرافق الأوراق السابق ذكرها 2 نسخة من : خطة البحث – السيرة الذاتية – ملخص رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل) شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة) استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة فنلندا بعد التقدم على الرابط التالي: https://www.oph.fi/en/development/finnish-government-scholarship-pool



وتقديم أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لــــ79 درجة تويفل دولى IBT أو 6.5 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ومن ثم يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات في العنوان التالي: مجمع التحرير الإدارة العامة للبعثات – الدور السابع حجرة ( 8 ) ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق الأميل.



ونوه قطاع البعثات ان أخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الأحد الموافق 16/2/2020.