عدم الوفاء بالنذر.. تعرف على حالتين يجوز فيهما التراجع

وجه متصل سؤالا للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، يقول فيه : " نذرت لتحقق أمرين تحقق أحدهما ولم يتحقق الآخر.



رد مستشار المفتي قائلا: يطلق على هذا النذر لمتعدد بمعنى انك قرنت أمرين بذبيحة واحده كأن تقول سأذبح خروفا إذا نجحت والتحقت بكلية الطب فإذا تحقق النجاح فقط ولم تلتحق بالكلية فليس عليك نذر أما إذا تحقق النجاح وذبحت وبعد فترة ظهرت نتيجة التنسيق والتحقت بكلية الطب وتحقق الأمر الثاني فلا تذبح ثانية لأنك بادرت وذبحت بعد النجاح مباشرة.



يجوز عدم الوفاء بالنذر في هذه الحالة



أرسل مواطن بسؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية السابق يقول فيه "اقرضت شخص مبلغ 100 ألف جنيه منذ عدة سنوات وحتى الآن، لم يسددهم لي وأصبحوا في عداد المعدومين، ولكني نذرت الله تعالى لإن جائني هذا المبلغ لأخرج 10 آلاف جنيه الا ان المقترض اعطاني 50 ألف جنيه فقط. فهل عليّ شيء؟".



رد المفتي السابق قائلا: النذر في حكم اليمين كما قال الفقهاء، وبالتالي في هذه الحالة انت قلت والله لو جاء المبلغ كاملا لإخرج كذا الا انه جاء نصفه فهنا ليس عليك نذر نهائيا لأنه لم يأت كاملا.



وأضاف "جمعة" ان الشروط اللغوية أسباب شرعية اي كما يقول الشخص لآخر "إن جئتني أكرمتك" فالكرم هنا مرهون بالمجيء فنفس الشيء ينطبق على النذر ان جاءت الـ 100 الف هدفع 10 الاف وإذا لم تأت فلن تدفع شيئا.



حكم عدم الوفاء بالنذر



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر يجب أن ينفذ كما نذر به الناذر وما سماه مادام مستطيعًا.



وأضاف أمين الفتوى في برنامج "فتاوى الناس"، أن الإنسان إذا عجز عجزًا حقيقيًا عن الوفاء بالنذر فعليه في هذه الحالة كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وإن عجز عنهم يصوم ثلاثة أيام.



