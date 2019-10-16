استجابة في دقائق.. لحظة إنقاذ معزة محاصرة في المنوفية.. شاهد

"تستغيث بصوت يُدمي القلب كانها تطلب المساعدة" ليست معاناة بشر ولكنها معاناة "ماعز" سقطت من سطح عالٍ لتحاصر بين أحد الحوائط وفرن قديم علي أحد الأسطح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.





ساعات من الاستغاثة غير قادرة علي الصعود أو الخروج من مأزقها ليرزقها الله ببشر يُحاول إنقاذها رغم أن البعض قد يرى أن الأمر بسيط ولكن حاولت إحدى السيدات في العمارة المقابلة ان تفعل أي شيء لإنقاذ "المعزة".





في دقائق معدودة استجابت قوات الشرطة بعد طلب الاستغاثة من سلمى رأفت بأن يساعدوها في إنقاذ "المعزة" بعد ما فشلت كل محاولاتها في الاتصال بصاحب المنزل.





وقالت سلمى رأفت، إنها قامت فورًا بالاتصال بالشرطة لتوجيهها لأى جهة متخصصة للمساعدة، موضحة أنها اتصلت بالنجدة ووجدت ترحيب واهتمام حيث أكد لها المتلقي أنهم سيقومون بالتصرف وأعطته البيانات وفي أقل من دقيقة وجدت اتصالاً من الحماية المدنية "المطافي" بأنهم في طريقهم إليها وبعد عشر دقائق وجدت اتصالاً آخر لمعرفة التفاصيل.





وتابعت أنه كانت هناك اتصالات متلاحقة لمعرفة إذا كانت القوات وصلت وكان هناك إعاقة، خاصة أن الشارع ضيق وغير قادر على دخول سيارة مطافي فدخل اثنين من رجال الحماية المدنية وتسلقا السطح وتم إنقاذ "المعزة"، موضحة أنه وقت إنقاذ الماعز كان هناك اتصال للمتابعة معها بوصول القوات.



