مكتبة القاهرة تستضيف مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل المهرجان الأفروصينى

استضافت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، برئاسة سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس المهرجان، الذي يُقام بمدينة أسوان هذا العام بمناسبة اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي فى الفترة من ٢٧ حتى ٣١ أكتوبر الجارى.





يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الآثار، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، ويلتقى فى المهرجان ضيوف وفرق من ثلاثين دولة هدفهم إسعاد أهل أسوان والنوبة منبع الفلكلور.





وقالت سهير عبد القادر: إن بطل قصة مهرجان الأفروصينى هما الفنانين والفن الذى هو اللغة الوحيدة التى يجتمع عليها الشعوب باختلاف لغاتهم وألوانهم، ووجهت الشكر لوزير الثقافة، ولكافة الجهات الداعمة للمهرجان.





من جانبه وجه الدكتور أحمد عواض، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، لدعمها الدائم لهذه النوعية من المهرجانات، كما وجه الشكر لكل من ساهم فى خروج هذه الدورة إلى النور .





كما أكد "شوه يوه وين" المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، على ضرورة التعاون الثقافي بين الشعوب، وتدعيم التعددية الثقافية والفنية لاحترام الإنسانية.





وأوضح الدكتور أشرف رضا، رئيس الاتحاد المصرى للفنون التشكيلية، أن هناك مشاركة لمجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات من الدول الأفريقية ومصر وإيطاليا وتونس والمغرب ( مجموعة دول شمال إفريقيا ) فى إقامة مجموعة من معارض للفن التشكيلي في إطار فعاليات المهرجان.



