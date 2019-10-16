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اقتصاد

خبير يقترح: استبدال لمبات الشوارع لـ LED بالشراكة مع القطاع الخاص

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:55 م
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار و التنمية
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سعيد العربي
أكد سامح المصري المقيم بالإمارات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة فى توفير معدات المطارات وخدمات الطيران أنه جاء لخدمة وطنه وتقديم خبراته التي اكتسبها على مدار 40 سنة فى مجال إنشاء المرافق العامة وإدارة مرافق المياه والكهرباء وكذلك تصميم وتركيب حلول متكاملة للأنظمة المرورية وأنظمة أضاءة المطارات.

وأوضح خلال مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية أن شركته فى أبوظبى ساهمت بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في العديد من المشروعات التنموية بالبلاد وفي تقديم حلول متكاملة لإدارة المدن.

وأشار المصرى الى أنه يطرح خلال المؤتمر تجربته في إدارة القطاع الخاص لمرفق الصرف الصحي والتي امتدت علي مدي العشرين سنة الماضية ,وادخال نظام مروري متقدم للبلاد يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتلافي حوادث الطرق من خلال تقديم حلول متكاملة تشتمل علي البرامج التفاعلية و نظم مراقبة الطرق و أرسال الرسائل النصية للسائقين,ويطرح امكانية استبدال لمبات الأنارة بالشوارع بلمبات LED" "بنظام "PPP "اى نظام شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص"والتي تصل قيمة التوفير في تكلفة الكهرباء فيها إلى ٨٠٪ .

وأوضح أنه يناقش خلال المؤتمر تحويل المدن إلى مدن ذكية تسهل فيها حركة السير وتدار فيها كافة الخدمات بطريقة اقتصادية لتحسين حياة المواطن وضمان أمنه وسلامته.
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