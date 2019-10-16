خبير يقترح: استبدال لمبات الشوارع لـ LED بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد سامح المصري المقيم بالإمارات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة فى توفير معدات المطارات وخدمات الطيران أنه جاء لخدمة وطنه وتقديم خبراته التي اكتسبها على مدار 40 سنة فى مجال إنشاء المرافق العامة وإدارة مرافق المياه والكهرباء وكذلك تصميم وتركيب حلول متكاملة للأنظمة المرورية وأنظمة أضاءة المطارات.





وأوضح خلال مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية أن شركته فى أبوظبى ساهمت بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في العديد من المشروعات التنموية بالبلاد وفي تقديم حلول متكاملة لإدارة المدن.





وأشار المصرى الى أنه يطرح خلال المؤتمر تجربته في إدارة القطاع الخاص لمرفق الصرف الصحي والتي امتدت علي مدي العشرين سنة الماضية ,وادخال نظام مروري متقدم للبلاد يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتلافي حوادث الطرق من خلال تقديم حلول متكاملة تشتمل علي البرامج التفاعلية و نظم مراقبة الطرق و أرسال الرسائل النصية للسائقين,ويطرح امكانية استبدال لمبات الأنارة بالشوارع بلمبات LED" "بنظام "PPP "اى نظام شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص"والتي تصل قيمة التوفير في تكلفة الكهرباء فيها إلى ٨٠٪ .



