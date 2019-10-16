Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مايا مرسي: فيلم بين بحرين حصد 6 جوائز وفي انتظار جائزة الجمهور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:43 م
مايا مرسى فى العرض
مايا مرسى فى العرض الخاص لفيلم بين بحرين
Advertisements
أمل مجدى
أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "بين بحرين" بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والأستاذة جيلان الميسيري؛ نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من صناع الفيلم والشخصيات العامة. " بين بحرين" نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية.

وخلال كلمتها عقب عرض الفيلم عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لخروج هذا الفيلم المتميز للنور وأوضحت أن الفيلم نال العديد من الجوائز وفى انتظار الجائزة الكبرى من الجمهور ، مضيفة أن الفيلم سوف يتم عرضه بجميع المحافظات وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة.

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمراة الشكر للقائمين على صناعه الفيلم على الأداء المتميز .

ومن جانبها أكدت الأستاذة جيلان الميسيري؛ نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية دور الفن والسينما تحديدًا فى تسليط الضوء على القضايا المختلفة التى تتعلق بتمكين المرأة بشكل مميز يصل للجمهور ويؤثر فيه إيجابيًا. ووجهت الشكر لكل صناع الفيلم والشركاء لمجهوداتهم لخروج الفيلم بهذا الشكل المتميز.

وطرح الفيلم في دور العرض اعتبارا من اليوم الأربعاء ١٦ اكتوبر ٢٠١٩ .ويذكر ان الفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي ، و بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم قد نجح في حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية . كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي. وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.
مايا مرسي: فيلم بين بحرين حصد 6 جوائز وفي انتظار جائزة الجمهور
مايا مرسي: فيلم بين بحرين حصد 6 جوائز وفي انتظار جائزة الجمهور
مايا مرسي: فيلم بين بحرين حصد 6 جوائز وفي انتظار جائزة الجمهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بين بحرين يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

فيلم بين بحرين يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

بين بحرين يشارك في مهرجان الفيلم العربي بألمانيا

"بين بحرين" في دور العرض السينمائية.. الأربعاء

بين بحرين في دور العرض السينمائي ..غدا

العرض الخاص لفيلم بين بحرين في حضور أبطاله .. صور

ترشيحاتنا

هل تأثم المرأة إذا خلعت النقاب؟ الإفتاء توضح

الموقف النهائي لـ محمد صلاح من مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

المراهقة المتأخرة.. المتهم باغتصاب طفلة بقليوب: عملت كده وغلطان

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

تحرك عاجل من البرلمان بشأن وصول شحنات أسلحة ومخدرات للموانئ

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

قرار صارم من مرتضى منصور ضد نجوم الفريق بسبب إنستجرام

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كيت ميدلتون تسير على خطى الأميرة ديانا خلال زيارتها لباكستان

لبنان يحترق .. 7 كوارث صحية يسببها استنشاق دخان الحرائق

فقدت كثيرا من وزنها.. منة فضالى تثير الجدل بظهورها في الجيم