مايا مرسي: فيلم بين بحرين حصد 6 جوائز وفي انتظار جائزة الجمهور

أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "بين بحرين" بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والأستاذة جيلان الميسيري؛ نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من صناع الفيلم والشخصيات العامة. " بين بحرين" نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية.



وخلال كلمتها عقب عرض الفيلم عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لخروج هذا الفيلم المتميز للنور وأوضحت أن الفيلم نال العديد من الجوائز وفى انتظار الجائزة الكبرى من الجمهور ، مضيفة أن الفيلم سوف يتم عرضه بجميع المحافظات وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة.



ووجهت رئيسة المجلس القومى للمراة الشكر للقائمين على صناعه الفيلم على الأداء المتميز .



ومن جانبها أكدت الأستاذة جيلان الميسيري؛ نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية دور الفن والسينما تحديدًا فى تسليط الضوء على القضايا المختلفة التى تتعلق بتمكين المرأة بشكل مميز يصل للجمهور ويؤثر فيه إيجابيًا. ووجهت الشكر لكل صناع الفيلم والشركاء لمجهوداتهم لخروج الفيلم بهذا الشكل المتميز.



وطرح الفيلم في دور العرض اعتبارا من اليوم الأربعاء ١٦ اكتوبر ٢٠١٩ .ويذكر ان الفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي ، و بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.



وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



ومن الجدير بالذكر أن الفيلم قد نجح في حصد 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية . كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي. وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.