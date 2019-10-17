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بين الناس

حارس عقار لـ وزارة الإسكان: نفسي في شقة أعيش فيها أنا وأسرتي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
حارس عقار لـ وزارة
حارس عقار لـ وزارة الإسكان: نفسي في شقة أعيش فيها أنا وأسرتي
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وسام مختار
استغاث المواطن جمعة عبدالله سعيد صالح، البالغ 32 عامًا، مقيم في ١١ شارع محمود فهمى، ميدان السكاكينى أمام مدرسة طور سيناء القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية؛ لتوفير وحدة سكنية لإنقاذ أسرته من التشرد بالشارع. 

ويقول فى رسالته "لدى أسرة مكونة من ٤ أفراد، ونعيش جميعا في غرفة تحت السلم، وأنا أعمل حارسا للعقار، وأناشد وزير الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية ، ببحث حالتى للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي نظرًا لظروفنا القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام".

للتواصل مع الحالة : 01154251658

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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