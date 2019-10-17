حارس عقار لـ وزارة الإسكان: نفسي في شقة أعيش فيها أنا وأسرتي

استغاث المواطن جمعة عبدالله سعيد صالح، البالغ 32 عامًا، مقيم في ١١ شارع محمود فهمى، ميدان السكاكينى أمام مدرسة طور سيناء القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية؛ لتوفير وحدة سكنية لإنقاذ أسرته من التشرد بالشارع.





ويقول فى رسالته "لدى أسرة مكونة من ٤ أفراد، ونعيش جميعا في غرفة تحت السلم، وأنا أعمل حارسا للعقار، وأناشد وزير الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية ، ببحث حالتى للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي نظرًا لظروفنا القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام".





للتواصل مع الحالة : 01154251658





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.