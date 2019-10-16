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رياضة

قرار صارم من مرتضى منصور ضد نجوم الفريق بسبب إنستجرام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:47 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع عقوبة غرامة مالية على أى لاعب بالفريق الأبيض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع تبادل الصور انستجرام فى نشر اخبار عن النادى تثير مشكلات.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع لاعبي نادي الزمالك : أى لاعب سيستخدم صفحته على موقع انستجرام فى كتابة أخبار عن النادي أو تصدير أزمات للفريق يخصم منه نصف مستحقاته وهذا قرار مجلس إدارة النادي .

وحرص مرتضى منصور على تأكيد صرف مستحقات لاعبيه أمس بنسبة 75 % على أن يصرف باقى مستحقاتهم قبل نهاية أكتوبر الجاري حرصا على الاستقرار الفنى .

وطالب رئيس الزمالك نجوم الفريق الأبيض باللعب من أجل البطولات وليس المال مؤكدا أن الزمالك لا يأكل أى مليم على لاعبيه.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك و التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام.
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