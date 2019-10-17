أب لأصحاب القلوب الرحيمة: ابني مريض وفي حاجة للعلاج



وقال فى رسالته : أعمل باليومية ولدى خمسة أطفال، منهم ابنه المريض بالقلب، مضيفا أنه اضطر إلى الاستدانة لعلاج ابنه وتراكمت عليه الديون وإيجار المسكن، وأصبح مهددا بالطرد.



وناشد خالد، أصحاب القلوب الرحيمة توفير مشروع له أو مساعدته في علاج ابنه وسداد ديونه .



للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٣٧٠٨٨٨٣٩





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ناشد المواطن خالد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في علاج ابنه الذى أصيب بالقلب ويحتاج مصاريف علاج سبوعية تقدر بنحو ٥٠٠ جنيه.