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بين الناس

أب لأصحاب القلوب الرحيمة: ابني مريض وفي حاجة للعلاج

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن خالد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في علاج ابنه الذى أصيب بالقلب ويحتاج مصاريف علاج سبوعية تقدر بنحو ٥٠٠ جنيه. 

وقال فى رسالته : أعمل باليومية ولدى خمسة أطفال، منهم ابنه المريض بالقلب، مضيفا أنه اضطر إلى الاستدانة لعلاج ابنه وتراكمت عليه الديون وإيجار المسكن، وأصبح مهددا بالطرد.

وناشد خالد، أصحاب القلوب الرحيمة توفير مشروع له أو مساعدته في علاج ابنه وسداد ديونه .

للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٣٧٠٨٨٨٣٩


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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