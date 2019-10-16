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ثقافة

إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:52 م
إعادة تركيب غطاء
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون
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علاء المنياوي
توجه وزير الاثار لزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر، لتفقد تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت الخاص بالملك الموجود بالمقبرة،على هامش زيارته لآثار الأقصر

و توضح صور التابوت وقت اكتشافه خلال القرن الماضي انه كان منقسما إلى جزئين فوق التابوت، قبل وضعه على الأرض بالمقبرة بجوار التابوت منذ عشرات السنين .

و قد قام أوائل هذا الاسبوع وزير الآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار و الدكتور زاهي حواس بتفقد مقبرة الملك الشاب و تم مناقشة إمكانية تركيب الغطاء فوق التابوت حيث تم التوجيه بتركيب الغطاء في مكانه الأصلي فوق التابوت ليراه الزائرين مكتملًا لأول مرة

جاءت هذه الزيارة بعد قيام وزير الاثار اليوم بتفقد أعمال البعثة الآثرية التابعة لوزارة الاثار بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، و التي نجحت أول أمس في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة و التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح يوم السبت القادم بمؤتمر صحفي بغرب الأقصر.

و يعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث انه يضم حتى الان اكثر من 20 تابوت خشبي آدمي ملون ،في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة و لا زالوا مغلقين، و تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
إعادة تركيب غطاء تابوت حجري بمقبرة توت عنخ أمون.. صور
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