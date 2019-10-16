مواطنة لـ أهل الخير: أحتاج مساعدة مالية وتسديد ديوني

شكّت السيدة أم دعاء، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظروف الحياة وقلة حيلتها بعد ما مرض زوجها.
وتقول فى رسالتها: زوجى كان يعمل باليومية وإذ به يتعرض للحادثة على أثرها لم يُعد قادرًا على العلاج ومسئولة عن أسرة من أربعة أفراد وزوجى يحتاج لعلاج أسبوعي بـ 400 جنيه فضلاً عن نفقه المعيشة، ومصاريف الحياة علاوة على الإيجار الذى يتراكم على، وتضاعفت على الديون بسبب عدم قدرتى على العمل لمرضى بالكلى حيث إنى أغسل كلى أسبوعيًا.
وأضافت: كل أمنيتى هى توفير دخل لى أنفق منه وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي.
للتواصل مع الحالة : 01114705765
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