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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

مواطنة لـ أهل الخير: أحتاج مساعدة مالية وتسديد ديوني

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكّت السيدة أم دعاء، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظروف الحياة وقلة حيلتها بعد ما مرض زوجها.

وتقول فى رسالتها: زوجى كان يعمل باليومية وإذ به يتعرض للحادثة على أثرها لم يُعد قادرًا على العلاج ومسئولة عن أسرة من أربعة أفراد وزوجى يحتاج لعلاج أسبوعي بـ 400 جنيه فضلاً عن نفقه المعيشة، ومصاريف الحياة علاوة على الإيجار الذى يتراكم على، وتضاعفت على الديون بسبب عدم قدرتى على العمل لمرضى بالكلى حيث إنى أغسل كلى أسبوعيًا.

وأضافت: كل أمنيتى هى توفير دخل لى أنفق منه وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي.

للتواصل مع الحالة : 01114705765

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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