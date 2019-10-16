مبادرة كلنا معاك.. افتتاح منفذ بيع اللحوم اللبدي بسعر 65 جنيها للكيلو لمحاربة الغلاء من ضمن 14 منفذا بمحافظة أسوان .. فيديو وصور

الاهتمام بتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والإستراتيجية بأسعار مخفضة تلبى إحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى فى مقدمات الأولويات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأسوان بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ، بجانب السعى لتفعيل مبادرة " كلنا معاك ".



وفى هذا الإطار رصدت عدسة " صدى البلد " افتتاح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان منفذ حزب مستقبل وطن لبيع اللحوم البلدية الطازجة بميدان الجيش وذلك بسعر 65 جنيها للكيلو بجانب صرف كيلو أرز مع كل كيلو لحوم وذلك بحضور حسن سيد خليل أمين عام الحزب بأسوان و عضو مجلس النواب وقيادات الحزب ، بالإضافة إلى المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين .



وقد أشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى والاجتماعي والتنموى لحزب مستقبل وطن فى مساندة الجهود الحكومية لمحاربة الغلاء ، وهو الذي يعتبر تجسيدًا نموذجيًا لدور الأحزاب السياسية فى المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع إحتياجات ومتطلبات المواطن الأسوانى .



وطالب المحافظ بعدم شراء اللحوم التى يتم ذبحها خارج السلخانة دون أى رقابة بيطرية أو صحية لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأمراض المعدية والوبائية ، موجهًا مسئولى الصحة والطب البيطرى والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لمنع التلاعب البعض ببيع اللحوم المنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات مع زيادة أعداد المنافذ المتحركة لتغطى مختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة اللحوم والدواجن بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين .



وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن هناك خطة أيضًا لزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعد إفتتاح 12 منفذا يعملون حاليًا لتوافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية ، وبالتوازى هناك 12 منفذا تابعا للشرطة ، بالإضافة إلى 40 مجمعا استهلاكيا تابعة لوزارة التموين متوفر فيهم كافة السلع ، فيما سيتم قريبًا إفتتاح عدد 2 مجمع استهلاكي بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه ومساحة كل منهما 1000 م2 إحداهما بمدينة دراو والأخر بمنطقة العقاد بمدينة أسوان .



ومن جانبه أكد النائب حسن سيد خليل على أن حزب مستقبل وطن قام بفتح هذه المنافذ لمحاربة الغلاء ضمن مبادرة الرئيس السيسى " كلنا معاك " وذلك تضامنًا مع أهالى المحافظة لمواجهة جشع بعض الجزارين وإلزامهم بتثبيت سعر مخفض للحوم البلدية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأسوانى للوصول إلى التوازن المطلوب فى أسعار السلع الغذائية .



وأوضح حسن سيد خليل بأنه تم فتح 10 منافذ بقرى ومدن مركز إدفو ، بجانب 4 منافذ بمركز أسوان فى ميدان الجيش والسيل وشارع المطار ، علاوة على منطقة الصداقة الجديدة ، فضلًا عن أنه سيتوالى فتح منافذ أخرى فى باقى مراكز ومدن المحافظة .



