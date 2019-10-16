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أخبار البلد

عبد الله فدعق في مؤتمر الإفتاء: لا يصح أن تضيق الأمة برأي معين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:32 م
مؤتمر دار الإفتاء
مؤتمر دار الإفتاء الدولي
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قال الدكتور عبد الله فدعق – رئيس مؤسسة عبد الله فدعق للاستشارات- عن قاعدة عدم الانكار في المختلف فيه منطبق على العديد من المسائل، كما ان المسائل القطعية نصا لا اختلاف فيها، ولكن الخلاف في المسائل غير المنصوص عليها.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، أن من مقررات العلماء في المسائل الخلافية أن التوسع في تلك المسائل وخاصة في الأمور الفرعية من الهوى والعناد ولفت النظر إلى أن العلماء جميعا متفقون على الأصول الدينية وانها محفوظة بحفظ الله الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وأشار الدكتور فدعق إلى أن الاختلاف محصور في غير أصول الدين ومن المقرر شرعا أنه لابد ان يقع الخلاف، والخلاف في الفروع فيه سعة ولا يصح ان تضيق الأمة برأى معين، ولا يقدح ذلك في الشريعة بل ان ذلك يؤكد أنها صالحة لكل زمان ومكان.

وتناول عرض موضوعين أساسيين وهما ان لا انكار في الخلافيات والتأليف مقدم على الهوى .

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء بدأت منذ أمس وتنهى اليوم الأربعاء عقب إعلان البيان الختامي للمؤتمر والتوصيات والنتائج.
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