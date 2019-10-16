شاهد.. رأى الجماهير فى تعاقد كهربا مع النادي الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار .





ورصدت عدسه "صدي البلد" اراء الجماهير حول " هل تؤيد تعاقد كهربا مع النادي الأهلي ؟ "





فى البداية قال " محمد كرم انه لا يوجد حتي الان ما يثبت تعاقد كهربا بصفه رسميه مع النادى الأهلى وإذا تم التعاقد فعليا سيكون اضافه كبيرة في خط الهجوم.





وأوضح " مازن هاني " أن كهربا سيضيف كثيرا للنادي الاهلي خصوصا انه ابن النادي وشرف له ان يحمل اسم النادي ببطولاته.





وأكد " احمد كريم أن يتمنى أن يكون الحديث عن التعاقد صحيحا لانه سيحدث فارق كبير في اللعب والدليل علي هذا ان نادي الزمالك تأثر كثيرا بغيابه.





وأضاف " تامر مرسي " أنه لا يوافق علي تعاقد كهربا مع النادي الاهلي فى وجود رمضان صبحي ومن الافضل له ان يحترف خارج مصر.



