حقيقة غياب مهاجم النصر السعودي عن الفريق بسبب أزمة مالية

أكد وكيل أعمال اللاعب عبد الفتاح آدم، مهاجم النصر السعودي، أن غياب آدم هذه الفترة ليس بسبب وجود أزمة مالية مع إدارة نادي النصر.



وقال في تصريحات لبرنامج "الديوانية" السعودي، أن سبب عدم ظهور عبد الفتاح آدم مع الفريق هو إصابة تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، وكان قد تعافي منها قبل أسبوع من أنضمامه للنصر، لكنها تجددت مع التدريبات الجماعية للفريق، وحدد له الجهاز الطبي شهرين قبل العودة للملاعب.



ونفي وجود أزمة مالية بين اللاعب و الإدارة، وأكد أن آدم حصل علي جميع مستحقاته المالية، بالإضافة إلي جميع الامتيازات المنصوص عليها في العقد.



ويخضع عبد الفتاح آدم الآن لبرنامج تأهيلي مكثف، بعد تجدد إصابته للمرة الثالثة.