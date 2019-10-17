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برلمان

اقتصادية البرلمان: مناقشة 4 مشروعات قوانين في دور الانعقاد الحالي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:38 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة الاقتصادية من المقرر أن تعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لوضع خطة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي لم يتم مناقشتها قي دور الانعقاد الماضي.

وأضاف النائب حسن السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروعات القوانين هى مشروع قانون هيئة سوق المال وحماية المنافسة وتمويل السلع الاستهلاكية ونقابة التجاريين، إضافة إلى ما يحال للجنة من مشروعات قوانين أخرى.

وكان رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد، يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل.
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