ما بين مؤيد ومعارض| قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير الجدل ..حقوقيون: ربط الخلع بالعجز الجنسى مخالف للشريعة واهانة للمرأة.. وتخفيض سن الحضانة يعرض الأطفال للخطر

رباب عبده :
قانون الأحوال الشخصية الجديد تجاهل العديد من المشكلات
ليد عبد المقصود :
ليد عبد المقصود :
لا يوجد رجل يقبل على رجولته أن تعيش معه زوجته غصبًا
وليد زهران :
وليد زهران :
ربط الخلع بالعجز الجنسى يقلل نسب الطلاق
لطالما نادى الجميع بتغيير قانون الأحوال الشخصية الذى يعرقل حياة الأسر المصرية ، وقدمت العديد من الجهات والأشخاص مشروعات قوانين لمجلس النواب ، آخرهم مشروع القانون الذى تقدم به عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذى الهدف من مشروعه إصلاح حال المجتمع الذي يعاني بسبب القانون الحالي ويشهد حالة من زيادة معدلات الطلاق ،ولكنه أثار حالة من الجدل والرفض من البعض بسبب بعض المواد أهمها ربط الخلع بالعجز الجنسى فقط وتخفيض سن الحضانة لــ 9 سنوات .
وعن هذا الأمر قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ، إن المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه النائب عاطف مخاليف بِه بعض المواد التى أرفضها .
وأضافت عبده أن ربط الخلع بحالة واحدة وهو العجز الجنسى مهين للمرأة لأنه نظر لها على أنها وعاء للجنس فقط لا غير .
وتابعت أن العجز الجنسى مقنن فيحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر، وهو بذلك تجاهل العديد من المشكلات التى تعاني منها المرأة ويحلها الخلع مثل العنف والمعاملة السيئة والخيانة وعدم الائتمان وغيرها من المشكلات، كما أنه خالف رأى الشرع الذى وافق على الخلع .
وأكدت أن خفض سن الحضانة لـ 9 سنوات مرفوض لأن الطفل يكون فى أشد الحاجة لحنان الأم، لأنه يحتاج احتواء أكثر من شدة الأب فى هذا العمر.
وأشارت إلي أنها تؤيد أن يكون الأب فى المرتبة الرابعة فى حضانة الأطفال، كما أعربت عن سعادتها بطلبه إلغاء الرؤية وجعل الإستضافة 24 ساعة على الأقل لتوطيد صلة الرحم بين الطفل وأهل الأب ،وتمنت النظر لهذه المقترحات بعين الاهتمام والتنفيذ لان الطفل يحدث له مشاكل نفسية بسبب كرهه لأهل والده بدون أن يعرفهم .
وفى سياق متصل أوضح المحامى وليد عبد المقصود ، صاحب حملة" أريد حلًا " أن الخلع فى الشريعة الإسلامية هو قطعية الثبوت قطعية دلالة يعنى أنه ثابت فى الآية 229 من سورة البقرة وفى السنة النبوية الشريفة الصحيحة المتواترة .
وأضاف عبد المقصود أن الخلع فى الشريعة الإسلامية بدون أسباب، فهناك صحابية ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إنى لا أعيب عليه لا خلقه ولا دينه ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ولذلك فلا يوجد شرط أو سبب للخلع .
وأكد أنه إذا كان الخلع بشرط العجز الجنسى هنا يصبح طلاق للضرر، وخرج من ماهية الخلع الذى يقوم على أن تخلع الزوجة زوجها مقابل رد المهر الذى قام بدفعه لأنها تكره الحياة معه؛ لذلك هذا المقترح ضد الشريعة الإسلامية وضد القانون لأن الخلع قانونًا لا ينص على أسباب ويغير الحالة القانونية للخلع ونحوله للطلاق للضرر، لافتًا انه لا يوجد رجل يقبل على رجولته أن يعيش مع سيدة غصب عنها .
وعن تغيير سن الحضانة قال إن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع أربع مرات ثلاث منها قبل أحداث يناير 2011 ومرة بعدها ،واتفق العلماء أن السن المعمول به حتى 15 سنة هو السن الشرعى للحضانة ،موضحًا أن الشريعة لم تنص على سن محدد للحضانة لكن فى عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه اعتمد سن الحضانة 15 سنة لأن الرسول لم يكن يعد الفتية للمعارك قبل هذا العمر.
وأشار أنه فى الوقت الحالى سن 15 سنة مقبول لأن المرحلة الأولى من التعليم الأساسى تكون على عاتق الأم ، فهى تساعده فى المذاكرة وتعتنى به لأنه غير قادر على الإعتماد على نفسه بصفة مطلقة ،أما البنات هذا السن هو سن البلوغ وهو سن احتياج البنت للأم أكثر لتوعيتها .
وفى نطاق آخر أثنى المحامى وليد زهران، رئيس مبادرة "ثورة رجال مصر" على مقترح القانون المقدم من النائب عاطف مخاليف، الخاص بتعديل سن الحضانة إلى 9 سنوات والذهاب تلقائيًا للطرف الآخر، وعدم قبول الخلع إلا فى حالة واحدة فقط وهو العجز الجنسى.
وأكد المحامى وليد زهران، أن النائب يحاول خفض نسب الطلاق التى زادت فى الفترة الأخيرة بسبب الخلع، لافتًا إلى أن المشاكل الأخرى التى تتضرر منها الزوجة مثل العنف والخيانة وسوء العشرة يمكنها معها رفع دعوى الطلاق للضرر.
وقال إن الواقع العملى يوضح أن الطلاق يحفظ الحقوق كاملة للزوجة، وأيضًا نفس الوقت المستغرق فى المحاكم أصبح واحدا سواء للخلع أو الطلاق.
وأضاف أن الخلع هو الوجه الآخر للطلاق يقوم على الإبراء، ورد مقدم المهر لذلك الأفضل للزوجة الطلاق للضرر عن الخلع.
لطالما نادى الجميع بتغيير قانون الأحوال الشخصية الذى يعرقل حياة الأسر المصرية ، وقدمت العديد من الجهات والأشخاص مشروعات قوانين لمجلس النواب ، آخرهم مشروع القانون الذى تقدم به عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذى الهدف من مشروعه إصلاح حال المجتمع الذي يعاني بسبب القانون الحالي ويشهد حالة من زيادة معدلات الطلاق ،ولكنه أثار حالة من الجدل والرفض من البعض بسبب بعض المواد أهمها ربط الخلع بالعجز الجنسى فقط وتخفيض سن الحضانة لــ 9 سنوات .
وعن هذا الأمر قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ، إن المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه النائب عاطف مخاليف بِه بعض المواد التى أرفضها .
وأضافت عبده أن ربط الخلع بحالة واحدة وهو العجز الجنسى مهين للمرأة لأنه نظر لها على أنها وعاء للجنس فقط لا غير .
وتابعت أن العجز الجنسى مقنن فيحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر، وهو بذلك تجاهل العديد من المشكلات التى تعاني منها المرأة ويحلها الخلع مثل العنف والمعاملة السيئة والخيانة وعدم الائتمان وغيرها من المشكلات، كما أنه خالف رأى الشرع الذى وافق على الخلع .
وأكدت أن خفض سن الحضانة لـ 9 سنوات مرفوض لأن الطفل يكون فى أشد الحاجة لحنان الأم، لأنه يحتاج احتواء أكثر من شدة الأب فى هذا العمر.
وأشارت إلي أنها تؤيد أن يكون الأب فى المرتبة الرابعة فى حضانة الأطفال، كما أعربت عن سعادتها بطلبه إلغاء الرؤية وجعل الإستضافة 24 ساعة على الأقل لتوطيد صلة الرحم بين الطفل وأهل الأب ،وتمنت النظر لهذه المقترحات بعين الاهتمام والتنفيذ لان الطفل يحدث له مشاكل نفسية بسبب كرهه لأهل والده بدون أن يعرفهم .
وفى سياق متصل أوضح المحامى وليد عبد المقصود ، صاحب حملة" أريد حلًا " أن الخلع فى الشريعة الإسلامية هو قطعية الثبوت قطعية دلالة يعنى أنه ثابت فى الآية 229 من سورة البقرة وفى السنة النبوية الشريفة الصحيحة المتواترة .
وأضاف عبد المقصود أن الخلع فى الشريعة الإسلامية بدون أسباب، فهناك صحابية ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إنى لا أعيب عليه لا خلقه ولا دينه ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ولذلك فلا يوجد شرط أو سبب للخلع .
وأكد أنه إذا كان الخلع بشرط العجز الجنسى هنا يصبح طلاق للضرر، وخرج من ماهية الخلع الذى يقوم على أن تخلع الزوجة زوجها مقابل رد المهر الذى قام بدفعه لأنها تكره الحياة معه؛ لذلك هذا المقترح ضد الشريعة الإسلامية وضد القانون لأن الخلع قانونًا لا ينص على أسباب ويغير الحالة القانونية للخلع ونحوله للطلاق للضرر، لافتًا انه لا يوجد رجل يقبل على رجولته أن يعيش مع سيدة غصب عنها .
وعن تغيير سن الحضانة قال إن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع أربع مرات ثلاث منها قبل أحداث يناير 2011 ومرة بعدها ،واتفق العلماء أن السن المعمول به حتى 15 سنة هو السن الشرعى للحضانة ،موضحًا أن الشريعة لم تنص على سن محدد للحضانة لكن فى عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه اعتمد سن الحضانة 15 سنة لأن الرسول لم يكن يعد الفتية للمعارك قبل هذا العمر.
وأشار أنه فى الوقت الحالى سن 15 سنة مقبول لأن المرحلة الأولى من التعليم الأساسى تكون على عاتق الأم ، فهى تساعده فى المذاكرة وتعتنى به لأنه غير قادر على الإعتماد على نفسه بصفة مطلقة ،أما البنات هذا السن هو سن البلوغ وهو سن احتياج البنت للأم أكثر لتوعيتها .
وفى نطاق آخر أثنى المحامى وليد زهران، رئيس مبادرة "ثورة رجال مصر" على مقترح القانون المقدم من النائب عاطف مخاليف، الخاص بتعديل سن الحضانة إلى 9 سنوات والذهاب تلقائيًا للطرف الآخر، وعدم قبول الخلع إلا فى حالة واحدة فقط وهو العجز الجنسى.
وأكد المحامى وليد زهران، أن النائب يحاول خفض نسب الطلاق التى زادت فى الفترة الأخيرة بسبب الخلع، لافتًا إلى أن المشاكل الأخرى التى تتضرر منها الزوجة مثل العنف والخيانة وسوء العشرة يمكنها معها رفع دعوى الطلاق للضرر.
وقال إن الواقع العملى يوضح أن الطلاق يحفظ الحقوق كاملة للزوجة، وأيضًا نفس الوقت المستغرق فى المحاكم أصبح واحدا سواء للخلع أو الطلاق.
وأضاف أن الخلع هو الوجه الآخر للطلاق يقوم على الإبراء، ورد مقدم المهر لذلك الأفضل للزوجة الطلاق للضرر عن الخلع.