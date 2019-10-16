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رياضة

محمد علاء نجم يد الزمالك : نستمد قوتنا من جماهيرنا الوفية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:44 م
محمد علاء
محمد علاء
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أبدى محمد علاء نجم فريق اليد بنادي الزمالك امتنانه لجماهير نادي الزمالك على حسن استقبالها في مطار القاهرة بعد العودة باللقب الإفريقي.

وقال علاء إن جماهير الزمالك هى الدافع الكبير دائما لهم في كل اللحظات من أجل تحقيق البطولات، مضيفا :”نستمد طاقتنا من الجماهير العظيمة للنادي.

وأتم:”كنا في حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز، الجهاز الفني واللاعبين ومساندة الإدارة لنا وقتالنا من أجل اسم الزمالك.

وتوج فريق يد الزمالك بلقب أفريقيا للأندية الأبطال على حساب سبورتنج السكندرى بالرأس الأخضر للمرة الثانية عشر فى تاريخ القلعة البيضاء والثالثة على التوالى ليحتفظ بكأس البطولة مدى الحياة .
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