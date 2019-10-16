برزنتيشن تهنئ الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية: مستوى رائع

حرص مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك، بعد فوز فريق كرة اليد رجال ببطولة افريقيا للأندية للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.



وأشادت الشركة بمستوى الزمالك في البطولة ونجاحه في الفوز بجميع المباريات وختام اللقب بالفوز في المباراة النهائية على نادي سبورتنج في مباراة رائعة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.



وتوج فريق يد الزمالك بلقب أفريقيا للأندية الأبطال على حساب سبورتنج السكندرى بالرأس الأخضر للمرة الثانية عشر فى تاريخ القلعة البيضاء والثالثة على التوالى ليحتفظ بكأس البطولة مدى الحياة.